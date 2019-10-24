التعليم: انتظام الدراسة بالقاهرة والجيزة اليوم

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الماضية بشأن أجازة المدارس، اليوم الخميس، من عدمها، نظرًا لاستمرار سوء الأحوال الجوية واستمرار الأمطار.



وأكد محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة - مدير المديرية انتظام الدراسة اليوم الخميس الموافق 24102019 بجميع مدارس القاهرة، ونفى ما تردد بشأن أن اليوم أجازة.



ونفى "عطية" ما تردد بشأن اعتبار اليوم أجازة، وأهابت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أولياء الأمور والجمهور بعدم اتباع الشائعات.



وأكد خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عودة الدراسة اليوم الخميس الموافق 24102019 بجميع مدارس محافظة الجيزة، وستكون يوم دراسى كامل، بعد استقرار الطقس.



بينما قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه نظرًا لسوء الأحوال الجوية وخوفًا على مصلحة أبنائنا الطلاب، وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بأن سلطة اتخاذ قرار تعطيل الدراسة من عدمه يرجع إلى السيد المحافظ وفقا لما يراه مناسبًا لظروف المحافظة.