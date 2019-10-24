"تموين الفيوم": ضبط كمية من اللحوم الفاسدة بمركز أبشواى

أعلن المهندس سيد حرز الله، وكيل مديرية تموين الفيوم، تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز ومحلات الجزارة، حيث تمكنت حملة برئاسة المهندس هشام سعيد مدير إدارة التجارة الداخلية بالمديرية، والمفتشين سيد قطب، وأحمد أبو غرب، ومحمد أنور، ومحمد موسى، ورائد حرب، ومحمود قرني، ومحمد عبد الفتاح، من ضبط لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز أبشواي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكانت قد تمكنت حملة سابقة من ضبط عدد 126 أسطوانة غاز صغيرة الحجم مخصصة للاستهلاك المنزلي قبل بيعها في السوق السوداء، وتحرر محضر برقم 1336 جنح أمن دولة طوارئ طامية لسنة 2019، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.