"أطباء بلا حدود": 900 حالة اشتباه إصابة بحمى الضنك باليمن

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، مساء الأربعاء، عن تسجيل 900 حالة مشتبه بإصابتها بحمى الضنك خلال الأسابيع الستة الماضية، في مديرية عبس بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن.



وقالت المنظمة في تغريدات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن عدد الحالات المشتبه بإصابتها بحمى الضنك في مستشفى أطباء بلا حدود في عبس ازدادت خلال الأسابيع الستة الماضية.



وأوضحت المنظمة أنه، تم تسجيل أكثر من 200 حالة في قسم الطوارئ في الأسبوع الماضي وحده.



وذكرت المنظمة أنه، بسبب محدودية توفر مرافق الرعاية الصحية الأساسية في المنطقة، فإن ارتفاع عدد حالات حمى الضنك يشكل ضغطًا إضافيًا على قسم الطوارئ في مستشفى عبس الذي يستقبل من قبل ما معدله خمسة آلاف مريض شهريًا.



وأشارت المنظمة إلى أن، حمى الضنك ينتشر من خلال لدغ البعوض في النهار، وتزداد بشكل خاص خلال موسم الأمطار، أما تدابير الوقاية فتتمثل في القضاء على مواقع تكاثرها وتحسين وسائل النظافة الصحية وتجنب لدغات البعوض.



ونوهت المنظمة إلى أن، الحالات البسيطة من حمى الضنك لا تتطلب سوى علاجًا لارتفاع درجة الحرارة وتخفيف الألم.