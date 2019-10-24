براتب يصل لـ3500 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن 230 فرصة عمل بالشرقية

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 230 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الصناعة والتجارة بالشرقية، وبراتب يصل إلى 3500 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 100 فني لحام، وذلك براتب يتراوح من 2000 إلى 3500 جنيه.



كما تحتاج الشركة، 50 فني دوكو سيارات، 20 فني كهرباء سيارات، 20 فني خراطة، 20 فني برادة، و20 فني تشطيبات أتوبيسات.



وتشترط الشركة في المتقدم للوظيفة، ألا يقل مؤهله عن الابتدائية، وألا يزيد عمره عن 40 سنة، ولا يشترط خبرة، وذلك براتب يتراوح من 2000 إلى 3000 جنيه.



وتتميز الوظائف المتاحة، بالعمل 8 ساعات، وردية واحدة، من التاسعة صباحا، وحتى الخامسة مساءً، وتوفير تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وحافز، ومواصلات من وإلى الشركة بالقاهرة - الشرقية - العاشر من رمضان.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظائف، الاتصال على 01223903109، أو 055410096، والتواصل مع المدير المسئول ماجد سعيد فيهم، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية الثالثة، العاشر من رمضان، الشرقية.