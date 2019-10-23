"الصوامع والتخزين" تعلن عن وظائف جديدة بالشركة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية "الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين"، عن حاجتها لشغل وظائف سائق درجة أولى، ثانية، ثالثة، للعمل بعدد من المحافظات، طبقًا للوظائف الواردة في الإعلان الرسمي لوزارة التموين، وذلك بنظام المكافأة الشاملة، على ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما.



ويكون التقديم باليد لمدير النقل الثقيل بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، على العنوان؛ 1 ميدان السواح – سراى القبة – محافظة القاهرة.



وتعتبر الشركة العامة للصوامع والتخزين الشركة الأولى فى مجال تفريغ الحبوب بمختلف أنواعها فى جمهورية مصر العربية، لما لديها من إمكانات وتوكنولوجيا حديثة فى هذا المجال، ولدى الشركة إمكانيات لاستقبال بواخر الحبوب وبحمولات حتى 70 الف طن بأحدث الوسائل وبمعدلات عالية، وتكلفة منخفضة بالموانىء.



كما يتوافر للشركة صوامع ساحلية بالموانىء ( الاسكندرية – دمياط – سفاجا ) سعة 355 ألف طن. توافر مخزن افقى مميكن ملحق بصومعة دمياط سعة 50 ألف طن يمكن الصرف منه للسيارات صبا أو معبأ فى أجولة آليا. يتوافر للشركة صوامع داخلية بالقاهرة ( امبابة – شبرا ) سعتها 165 ألف طن.