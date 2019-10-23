"154 طريقة لقول أفتقدك".. كتاب جديد لشيرين سامى عن دار الكرمة

صدر حديثًا عن دار الكرمة للنشر والتوزيع، كتاب"154 طريقة لقول أفتقدك" للروائية والكاتبة شيرين سامي.



وجاء في تصدير الكتاب"154 رسالة قصيرة من امرأة عاشقة للرجل الذي تفتقده، مصحوبة برسوم جميلة، في زمن كادت تختفي فيه الرومانسية.



يهمس الرجال بينهم عن سحر المرأة التي تتتبع القمر، يكتبون لها الأغاني، ويتلون الأشعار على أعتابها، ثم يبحثون مع طلوع الشمس عن امرأة تتتبع الواقع وأخباره، والطحين وأسعاره، وتنظر بِوَله إلى بيت دافئ وطفل صغير.. لأنك لست مثلهم.. أفتقدك".



يذكر أن شيرين سامي كاتبة وروائية تخرجت في كلية الصيدلة، جامعة القاهرة، صدر لها مجموعة قصصية وثلاث روايات هي "قيد الفراشة، وحنَّة، ومن ذاق عرف".