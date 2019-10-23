خطأ فادح من حارس ليون يمنح بنفيكا الفوز 2-1

تسبب خطأ ارتكبه انطوني لوبيز حارس أولمبيك ليون في الدقيقة 86 في تسجيل بنفيكا لهدف قبل النهاية ليفوز 2-1، اليوم، وهو ما ترك المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مفتوحة على كافة الاحتمالات.



سجل بيزي هدف الفوز بعد أن دفع لوبيز وبطريقة غير مفهومة بالكرة مباشرة في اتجاه اللاعب الذي لم يجد أي مشكلة في إطلاق تسديدة من مسافة 25 مترا ليحقق الفريق انتصاره الأول في البطولة هذا الموسم.



وكان رافا سيلفا قد انتزع التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة لكن إصابته بعدها بقليل حرمت بنفيكا من مصدر التهديد الهجومي الرئيسي لديه.



ولم يكن لدى الضيوف، تحت قيادة مدربه الجديد رودي جارسيا، الكثير من مصادر التهديد الهجومي حتى سدد ممفيس ديباي مباشرة باتجاه القائم البعيد محرزا هدف التعادل في الدقيقة 70.



وسدد بنفيكا في القائم في الدقيقة 85 لكن لوبيز أهداه هدف الفوز بعدها بقليل.



ورفع بنفيكا رصيده إلى ثلاث نقاط متراجعًا بفارق نقطة واحدة خلف ليون وزينيت سان بطرسبرج، ويتصدر رازن بال شبورت لايبزيج، الذي فاز على زينيت 2-1 في وقت سابق اليوم، جدول الترتيب برصيد ست نقاط.