حفل توزيع الجوائز على الفرق الرياضية بأسبوع الجامعات الإفريقية (صور)

شهد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، حفل توزيع الميداليات والجوائز على الفرق الفائزة في مختلف الأنشطة الرياضية بأسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول، وذلك على استاد الجامعة بصحارى.



شارك في توزيع الجوائز كلًا من: الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالرحمن عبدالباسط المنسق العام لأسبوع الجامعات الأفريقية، ولفيف من عمداء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وأعضاء وفود الجامعات المشاركة.



وأكد الدكتور أحمد غلاب، على أن كافة الأنشطة الرياضية شهدت تنافسًا قويًا للغاية خاصة في نشاط كرة القدم، والذي حصلت فيه جامعة الأزهر الشريف على المركز الأول، بينما حصلت جامعة الإسكندرية على كأس اللعب النظيف.



وأعرب عن تطلعه لأن يكون أسبوع الجامعات الإفريقية بأسوان بمثابة النواة الأولى لأسابيع كثيرة تتبناها الجامعات الأفريقية والمصرية خلال السنوات المقبلة من أجل مد جسور التعارف والتعاون بين أبناء القارة السمراء.