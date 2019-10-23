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عالم

استقالة وزيرة التجارة الخارجية في حكومة استونيا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:34 م
كيرت كينجو
كيرت كينجو
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استقالت كيرت كينجو من منصبها كوزيرة للتجارة الخارجية وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة الاستونية اليوم، على خلفية إدلائها بتصريحات متضاربة بشأن تعيين مستشار لها.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة إستونيا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم: إن رئيس الوزراء الإستوني يوري راتاس قبل استقالة كينجو قائلا:" من الواضح أنه كان من الصعب عليها الاستمرار في ظل الوضع الحالي".

وفي وقت سابق، من هذا الأسبوع، نفت كينجو أمام البرلمان أنها قامت بتعيين مستشار أبدى بتعليقات مسيئة عن سياسي سابق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعد كينجو ثاني وزير يستقيل من الحكومة، حيث استمر سلفها يوما واحدا فقط في المنصب.

ووحدت حكومة راتاس التي تشكلت منذ ستة أشهر صفوفها بعد التغلب على الأزمة التي ظهرت في أغسطس، عندما حاول قادة في حزب شعب إستونيا المحافظ، وهم وزير المالية مارتن هيلمه ووالده وابنه، إقالة رئيس شرطة البلاد دون استشارة الائتلاف الحكومي المؤلف من ثلاثة أحزاب.

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