بسبب الأمطار.. مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في الدقهلية

لقي طفل مصرعه صعقا بالكهرباء نتيجة ماس كهربائى بعامود إنارة بمدينة الكردى صعقه أثناء عودته لمنزله واحتمائه بالسير بجانب جدران المنازل للهرب من الشوارع المملوءة بالمياه.



كان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة الكردى بمصرع طفل صعقا بالكهرباء بأحد شوارع المدينة.



وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ تبين أن الطفل المتوفى يدعى أحمد جمعة إمبابى ١٢ سنة بالصف الأول الإعدادي وأنه كان عائدا للمنزل وحاول السير بجانب حوائط المنزل بسبب غرق الشوارع بالماء لكنه تعرض للصعق بالكهرباء بسبب ماس كهربائى بعامود إنارة أدى لمصرعه في الحال، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.