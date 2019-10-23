عبدالسلام النابلسي بملابس سيدة في كواليس "ودعت حبك".. صورة نادرة

شارك الفنان عبدالسلام النابلسي، في فيلم "ودعت حبك"، والذي قام ببطولته الفنان الراحل فريد الأطرش، والفنانة شادية وتم إنتاجه عام 1956.



وفي صورة نادرة من كواليس الفيلم يظهر الفنان عبدالسلام النابلسي بملابس سيدة، رغم شاربه وسط استعجاب الفنان فريد الأطرش، والصورة النادرة نشرتها مجلة "الكواكب"، عام 1957.



وتدور قصة الفيلم في أحد المستشفيات العسكرية وعنبر يضم خمسة من العساكر المرضى الذين يقضون وقتهم في الصخب والتهريج، يحل عليهم ضيف جديد، هو الصول البحري وحيد الذي يوصيهم الطبيب به خيرا، ويخبرهم أنه مريض بالكلى وأن أيامه في الحياة معدودة، ويطلب منهم العناية به، وكتمان الأمر عنه حتى لا يعلم حقيقة مصيره، ولكن المريض الجديد ينصرف عن الجميع وينطوي على نفسه وتذهب محاولاتهم عبثا للتقرب إليه.



كما أنه يفعل ذلك أيضا مع الممرضة الجميلة التي تعرف حقيقة حالته الصحية وتسرف في التودد إليه، لكن شلة المهرجين لا ييأسون منه ويتعاونون مع الممرضة في عيد ميلاده، فيشتركون في شراء كسوة رسمية يقدمونها هدية إليه، ويتوددون إليه حتى يأنس إليهم، ويعتذر عن خشونته السابقة معهم ويندمج في حياتهم المرحة الصاخبة وتتفتح نفسه للحياة، كما يتفتح قلبه للممرضة الجميلة، فيصارحها بحبه، ويعرض عليها الزواج، الممرضة تتودد إليه أول الأمر شفقة عليه، ثم تحولت شفقتها إلى حب عميق، فقبلت ما عرضه عليها وأصبحا خطيبين.



"فيلم "ودعت حبك"، من بطولة فريد الأطرش، وشادية، وأحمد رمزي، وعبدالسلام النابلسي، السيد بدير، وثريا حلمي، وتوفيق الدقن، ومن إخراج يوسف شاهين.

