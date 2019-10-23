تخريج دفعة من شباب سمالوط بـ"الأستراتيجية والأمن القومى"

أقيم، اليوم الأربعاء، حفل تكريم لتخريج الدفعة "53" لدورة "الإستراتيجية والأمن القومي" المنعقدة بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بمشاركة عدد من شباب مركز سمالوط شمالي محافظة المنيا.



وصرح النائب البرلماني الدكتور سمير رشاد أبو طالب عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط، بأن هذه الدورة هي التاسعة لشباب سمالوط وقد تم تخريج شباب دفعة الـ"53" للدورة الاستراتيجية والأمن القومي التي أنعقدت بأكاديمية ناصر العسكريه العليا، بحضور اللواء بهجب مدير الأكاديمية واللواء صالح سلامة مدير الاكاديمية الأسبق والمشرف على الدورة، وحضور شباب وشبات من مركز سمالوط وبعض الشباب من أماكن مختلفة.



أشار أبو طالب إلى أنه، يتم تنظيم تلك الدورات لأهالي سمالوط بمتوسط كل شهر دورة تقريبًا سواء استراتيجية أو أزمات أو قيادة إلى أن تنتهي سلسلة الدورات بالأكاديمية العسكرية، وهي سابقة كبرى من نوعها على مستوى الجمهورية بل الأولى في الصعيد تهدف إلى الإهتمام بالشباب والعمل على تنميتهم ثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا ورفع الوعي العلمي لديهم ونقل الخبرات من القيادات إلى الشباب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للإهتمام بالشباب ورفع الروح الوطنية لهم وتأهيلهم للقيادة.