مدير" خبراء رياليست الروسي": يوجد منافسة بين الدول للاستثمار في إفريقيا

قال الدكتور عمرو الديب، أستاذ العلاقات الدولية ومدير مركز خبراء رياليست الروسي، إنه جرى توقيع عدد كبير من الاتفاقيات بين الشركات الروسية والإفريقية، لافتا إلى أن أكثر من 2700 رجل أعمال شارك في المنتدى الإفريقي الروسي.



وأضاف "الديب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC" مع الإعلامي رامي رضوان، أن هناك عوامل تحدد الدور الروسي في إفريقيا، في ظل المنافسة بين مختلف الدول للاستثمار في إفريقيا من الجانب الصيني أو الأوروبي أو الجانب الروسي.



وأوضح مدير مركز خبراء رياليست الروسي، أن أهم الجلسات كانت جلسة الرئيس عبدالفتح السيسي مع رئيس وزراء أثيوبيا مع رئيس المجلس العسكري السوداني ومع رئيس دولة جنوب أفريقيا ومع رئيس دولة أفريقيا الوسطى، لافتا إلى أن كل هذه الدول تمتلك علاقات اقتصادية مع روسيا.

