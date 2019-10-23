عمرو الديب: ترأس مصر للاتحاد الإفريقي أهم دافع لنجاح القمة الإفريقية الروسية

تحدث عمرو الديب، أستاذ العلاقات الدولية ومدير مركز خبراء رياليست الروسي، عن تناول الإعلام الروسي للقمة الروسية الإفريقية بشكل مكثف، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم مثل هذا المنتدى.



وأضاف "الديب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC" مع الإعلامي رامي رضوان، المؤتمر استضاف أكثر من 43 قائدا من الدول الإفريقية، بمكان واحد لإجراء مباحثات ومفاوضات وتوقيع عقود مع شركات روسية للاستثمار الروسي في إفريقيا، واستعادة الدور الروسي الذي افتقدته موسكو منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في نهاية الثمانينيات.



وأوضح أستاذ العلاقات الدولية ومدير مركز خبراء رياليست الروسي، أن الرئيس الروسي صرح بأن حجم التبادل التجاري مع إفريقيا يمثل 20 مليار جنيه، نصيب مصر منه 40%، مؤكدا أنه ليس بالحجم الكبير، مشيرا إلى أن دعوة العدد الكبير إلى روسيا هو أمر جيد خاصة وأن مصر ترأس الاتحاد الإفريقي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أنه دافع أكبر لنجاح هذه القمة.



