بعد سقوطها فى الإسكندرية.. تعرف على المناطق المهددة بالثلوج

شهدت مدينة الإسكندرية، أمس الأربعاء، تساقط ثلوج وأمطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد، مع وجود رياح شديدة، وأمطار ثلجية ببعض المناطق تسببت في تعطيل حركة السير بأرجاء شوارع المدينة.





وقال إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن السحب تتكاثر على المناطق الشمالية غدًا الخميس؛ بسبب الشبورة المائية، ويصاحبها استمرار لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق الوجه البحي والقاهرة وسيناء، وقد تمتد إلى شمال الصعيد وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين، وتزداد الأمطار والرعد والبرق على المناطق الشمالية.



