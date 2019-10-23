انتظام الدراسة فى جميع مدارس البحيرة غدًا

أكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، انتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة، غدًا الخميس، تزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها جميع المحافظات على مستوي الجمهورية.



وقال وكيل الوزارة، في تصريح لـ"الدستور" إن المدارس التي تضررت من الطقس السيئ المصحوب بهطول أمطار غزيرة محدودة وتم التنسيق مع المحليات بالمدن والقرى ورفع آثار مياه الأمطار من محيط المدارس.



ويأتي ذلك عقب توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية بداية من اليوم، وتعرضت بالفعل بعض مراكز المحافظة لسقوط مطر خفيف ببعض النواحى.



وشدد محافظ البحيرة على جميع الأجهزة التنفيذية بسرعة الاستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار وكذا رفع درجة الاستعداد والالتزام بجميع التعليمات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.