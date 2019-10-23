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عالم

رئيس لبنان يلقي كلمة للشعب غدا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:55 م
ميشال عون
ميشال عون
وكالات
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يوجه الرئيس اللبناني ميشال عون، في تمام الساعة 12 من ظهر غد الخميس، رسالة إلى اللبنانيين يتناول فيها التطورات الأخيرة التي تمر بها البلاد.

ويشهد لبنان منذ مساء الخميس الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية في عموم البلاد، اعتراضًا على تراجع في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة؛ لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات.

من ناحية أخرى، أكد الجيش اللبناني عدم صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن نقص في الطعام يعاني منه العسكريون المنتشرون في عدد من المناطق اللبنانية.

وذكر بيان صادر عن مديرية التوجيه بالجيش اللبناني مساء اليوم: أن "قيادة الجيش إذ تشكر المواطنين على عاطفتهم النبيلة تجاه العسكريين، فإنها تؤكد أن كل المتطلبات الغذائية واللوجيستية للألوية والأفواج والوحدات، مؤمنة ومتوافرة كالمعتاد، متمنية على المواطنين عدم الانجرار خلف الشائعات التي تحاول النيل من سمعة الجيش وتسيء إلى معنويات أفراده".

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