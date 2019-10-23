وفاة الجاسوسة الإسرائيلية مارسيل نينو المتورطة في فضيحة "لافون"

توفيت مساء اليوم الأربعاء الجاسوسة الإسرائيلية مارسيل نينو، المتورطة في فضيحة "لافون"، عام 1954، عن عمر يناهز الـ 89 عامًا.



وقال الإعلامي وائل الإبراشي، خلال حلقة برنامج "كل يوم"، والمذاع عبر فضائية on e، إن قصة هذه الجاسوسة تعود إلى أن الثورة في مصر كانت بدأت تعمل علاقات وطيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية والإنجليز أيضًا، وإسرائيل قالت لا بد أن نعتدي على بعض المقار والمؤسسات الأمريكية والبريطانية بالإضافة إلى المصرية لكي نفسد العلاقات بين حكومة الثورة ومجلسها والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.



وأضاف: "قضية شهيرة جدًا أدت إلى الإطاحة بوزير الدفاع الإسرائيلي بنحاس لافون، في فضيحة سياسية عصفت بالحياة السياسية في إسرائيل 13 متهما من بينهم مارسيل نينو، ووقت القضية كانت في عمر 24 عامًا وهي يهودية كانت تعيش في مصر وحكم عليها بالحبس لمدة 15 عامًا ولكن تم الإفراج عنها في عملية تبادل للأسرى بعد نكسة 67، وتزوجت عام 75 وكان عندها 45 عامًا وحضر زفافها جولد مائير وموشيه ديان ووقتها الناس تعجبت عن حضورهما، وتم التنقيب في حياتها وأتوا بقصتها مع الموساد".



وتابع: "مصر نجحت في القضاء على شبكات تجسس كبيرة وستجد هناك عشرات قضايا التجسس التي نجحت القوات المسلحة في إحباطها وكشفها".



