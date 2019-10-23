صلاح يحرز الهدف الرابع لليفربول في شباك جينك

أحرز النجم المصري وهداف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الهدف الرابع في شباك جينك البلجيكي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وجاء هدف صلاح في الدقيقة 87 من عمر المباراة.



وجاء تشكيل ليفربول، كالتالي:



حراس المرمى: أليسون بيكر



خط الدفاع: ديان لوفرين، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون



خط الوسط: تشامبرلين، فابينيو، جيمس ميلنر، كيتا



خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرت فيرمينو، ساديو ماني.