بيراميدز يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز (صور)

استأنف فريق بيراميدز لكرة القدم تدريباته مساء اليوم الأربعاء، بملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، استعدادا للسفر إلى تنزانيا.



ونشرت الصفحة الرسمية للفريق على "فيس بوك" مجموعة من الصور لاستئناف تدريب اللاعبين استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز في الكونفدرالية.



ويواجه فريق بيراميدز يانج أفريكانز، الأحد المقبل، في ذهاب دور الـ٣٢ الإضافي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية على أن تقام مباراة الإياب يوم ٣ نوفمبر المقبل في القاهرة.