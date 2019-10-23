الحريري يوجه باستعادة الأموال المنهوبة في لبنان

يلقي الرئيس اللبناني ميشال عون، غدا، كلمة إلى اللبنانيين في الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت بيروت يتناول فيها آخر التطورات على الساحة اللبنانية في ظل التظاهرات المستمرة منذ الخميس الماضي.



ووجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة سعد الحريري، كتابا إلى نقابة المحامين في بيروت جاء فيه، أن اللجنة المكلفة النظر بمشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل، لاستعادة الأموال المنهوبة قررت الوقوف على اقتراح نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس والتمني عليها إعداد ورشة عمل بهذا الخصوص يشترك فيها المجتمع المدني.



وطالب مجلس الوزراء النقابتين بعد الانتهاء من عملهم رفع الاقتراحات التي توصلوا إليها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمهلة 10 أيام من تاريخه".