مدرب الإسماعيلي: الجماهير سر الفوز على الجزيرة الإماراتي

أكد الصربى ميودراج يسيتش مدرب فريق الإسماعيلي رضائه التام عما قدمه لاعبوه أمام الجزيرة الإماراتي اليوم الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر لبطولة الأندية العربية لكرة القدم (كأس الملك محمد السادس).

واقترب الإسماعيلي خطوة هامة نحو الصعود لدور الثمانية للبطولة عقب فوزه الثمين والمستحق 2 صفر على ضيفه الجزيرة.

وقال يسيتش في مؤتمر صحفي عقب المباراة إنه يشعر بالراحة والسعادة بعد أداء لاعبية والفوز علي فريق كبير بحجم الجزيرة الإماراتي.

وأضاف يسيتش "الفريق كان على قدر المستوى وتألق الجميع، فى رأيى أن التوفيق لم يكن حليفنا بالإضافة لتألق حارس مرمى الجزيرة حال دون تسجيل المزيد من الأهداف التي كانت ستحسم المباراة لصالحنا بشكل كبير من موقعة الذهاب".

أوضح مدرب الإسماعيلي "لم نحسم تأهلنا، هناك مواجهة فى غاية الصعوبة أمام الفريق الإماراتى بجولة الإياب لذلك يجب التعامل مع مباراة اليوم على أنها شوط حققنا فيه التقدم فقط".

وتابع "الجماهير كان لها دور مؤثر فى زرع الروح القتالية لدى اللاعبين ونتمنى وجودهم باستمرار لضمان النتائج الإيجابية".