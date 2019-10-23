اندلاع حريق بكافتيريا سياحية في الأقصر (صور)

اندلع، منذ قليل، حريقًا بداخل كافتيريا سياحية تقع في مقدمة الساحة الخارجية من معابد الكرنك، شمال الأقصر، وأسفر الحريق عن بعض الخسائر المادية، دون وقوع أية إصابات.



تلقى اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر إخطارًا يفيد اندلاع حريق بداخل كافتيريا تقع بمقدمة الساحة الخارجية المحيطة بمعابد الكرنك، مما أسفر عن بعض الخسائر المادية، دون وقوع أية إصابات.



وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء لمكان الحريق، وجارٍ عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه، كما لم يتم حتى الآن تحديد سبب الحريق، إلا أنه يرجح أن يكون ماس كهربائي.



حرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.