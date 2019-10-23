"الحرة": ترامب كلف وزير الخزانة بالتوسط في أزمة سد النهضة

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب كلف وزير الخزانة ستيفن منوشن بالتوسط في مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، وفقا لقناة "الحرة".



وأكدت وزارة الخارجية، أمس، أن مصر تلقت دعوة من الإدارة الأمريكية، في ظل حرصها على كسر الجمود الذي يكتنف مفاوضات سد النهضة، لاجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن، وهي الدعوة التي قبلتها مصر على الفور اتساقًا مع سياستها الثابتة لتفعيل بنود اتفاق إعلان المبادئ وثقةً في المساعي الحميدة التي تبذلها الولايات المتحدة.



وعبرت وزارة الخارجية في بيان مساء أمس عن قلق مصر من تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي التي هدد فيها باللجوء إلى الحرب من أجل إتمام سد النهضة.



وقالت وزارة الخارجية إن مصر أعربت عن صدمتها ومتابعتها بقلق بالغ وأسف شديد التصريحات التي نُقلت إعلاميًا لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، إذا ما صحت، والتي تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالًا بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة.