تجريد رينو من نقاطه في سباق اليابان

ألغى الاتحاد الدولي للسيارات اليوم الأربعاء نتيجتي دانييل ريتشياردو ونيكو هولكنبرج ثنائي رينو في سباق اليابان ضمن بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات بعد أن قضى بأنهما استفادا من مساعدة غير قانونية.



واحتل الاسترالي ريتشياردو والألماني هولكنبرج المركزين السادس والعاشر في السباق الذي أقيم في 13 أكتوبر، في سوزوكا لكن فريق ريسنج بوينت قدم احتجاجا ضد نظام توجيه المكابح للصانع الفرنسي.