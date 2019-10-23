ضبط مصنع مقرمشات فاسدة في الجيزة

واصلت الإدارة العامة لشركة التموين، بإشراف اللواء عصام العزب مساعد وزير الداخلية، حملاتها المكبرة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



ونجحت حملات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط جرائم الغش التجارى، عن ضبط مالك مصنع للمواد الغذائية لإنتاج المحمصات والمقرمشات "دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أبوالنمرس (بمحافظة الجيزة) لحيازته (11،328) طن "مستلزمات إنتاج "ذرة – ملح طعام – زيت طعام") (14560) عبوة "سناكس منتج نهائى" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.