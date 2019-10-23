ضبط طن ونصف مقطعات دواجن فاسدة في مصنع بأكتوبر

واصلت الإدارة العامة لشركة التموين، بإشراف اللواء عصام العزب مساعد وزير الداخلية، حملاتها المكبرة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



ونجحت حملات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، عن ضبط مسئول ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان (بمحافظة الجيزة) لحيازته (1،440) طن "مقطعات دواجن" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.