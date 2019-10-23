الأربعاء 23 أكتوبر 2019 الموافق 24 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

محافظات

وكيل "تعليم دمياط" ينفي تعطيل الدراسة غدا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:21 م
السيد سويلم وكيل
السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط
حسام فهمي
طباعة
نفى السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، تعطيل الدراسة غدا الخميس، في كافة المدارس مؤكدا أن الدراسة منتظمة، وسير العملية منتظمة.

أصدر السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط،  تعليمات مشددة لمديري الإدارات التعليمية ولمدراء المدارس ومسئولي الأمن برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدارس لمواجهة سقوط الأمطار والسيول وموجة الطقس السيئ التي تمر بها مصر حاليا، بالإضافة إلي رفع درجة الاستعداد لتنفيذ خطط الإخلاء العاجل في حالة حدوث أية مخاطر تهدد سلامة الطلاب.

ووجه "وكيل الوزارة" بمرور لجان من المديرية والإدارات التعليمية للتأكد من تطبيق إجراءات الأمن والسلامة بالمدارس، والتأكد من عدم وجود كابلات أو أسلاك عارية بالأفنية والجدران وعدم ترك أية أشياء مادية فوق الأسطح تحركها الرياح وقابلة للسقوط، لضمان سلامة الطلاب والعاملين بالمدارس.

كما وجه "وكيل الوزارة" بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة وذلك لمواجهة آثار التغيرات الجوية في الفترة المقبلة، والتأكيد على مديري المدارس بالتأكد من طرق تصريف المياه بفناء المدرسة وتنفيذ برامج توعية خلال الإذاعة المدرسية للطلاب والمعلمين للجوء لأفضل الوسائل لضمان تحقيق إجراءات الأمن والسلامة.

وأكد "سويلم" أن مدارس محافظة دمياط في الإدارات التعليمية العشرة تدربت على تنفيذ خطة الإخلاء السريع.

مضيفا أنه وجه على مديري الإدارات التعليمية بالتواصل المستمر مع رؤساء المجالس المحلية لمواجهة آثار التغيرات المناخية في الفترة المقبلة، وكذلك التأكيد على مديري المدارس الخاصة بالتنبيه على  سائقي الباصات الخاصة بنقل التلاميذ بتوخي الحذر أثناء القيادة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

الحكومة تحذر مواطني شمال الدلتا من سوء الطقس الجمعة

منذ يوم

سيول "غير مسبوقة" في الشرقية.. ومصرع طفلة صعقًا

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة ارتفاع أسعار البطاطس.. ومشكلة منتجها أمام البرلمان

منذ أقل من ساعتين

بعد وفاتها صعقًا بالكهرباء.. والد الطفلة "مروة" يكشف تفاصيل الحادث

ads

الصور

image description

صور الأمطار في القاهرة والجيزة

image description

بعد الأمطار.. سيولة مرورية في شوارع القاهرة

image description

ملكات جمال بلجيكا يرفعن علم مصر بمدينة الحب والسلام

image description

الأمطار تغرق شوارع الجيزة

image description

سقوط أمطار في القاهرة والجيزة (صور)

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر الان مباراة ليفربول ضد جينك بدون تقطيع

أمر ملكي بإقالة وزير الخارجية السعودى

أول تصريح لوزير الخارجية السعودي الجديد

10 مطالب لـ"الخطيب" عقب تأجيل الدوري

أيام زمان

"فتاة طائشة".. نور الهدي هربت من المدرسة وذكريات "تكسف" لمدرسها

تعرف على آخر أغنية لـ كوكب الشرق (فيديو)

عبدالحليم حافظ جمع أكثر من 60 ألف جنيه إسترليني في 4 أيام بالمغرب

"غمزة عين" كادت أن تدفع ثريا سالم حياتها ثمنًا لها

نجم الساعة

حكايات صلاح السعدني على مقاهي القاهرة.. «هنا ولد المثقف الكبير»

الصحة

اكتشاف مضاد للسرطان في دواء لعلاج أمراض القلب

دراسة تكشف خطرًا صحيًا ينجم عن الولادة المبكرة

أهم أعراض الالتهاب السحائي وكيفية الوقاية منه

عادات يومية تحميك من أنفلونزا الشتاء

الرئيس نيوز

النائب العام السوداني يبحث تسليم "البشير" للمحكمة الجنائية الدولية

"الهجرة" تعلن عن وظائف خالية.. اعرف التفاصيل والشروط

"الأرصاد" تحذر: سيول على هذه المناطق خلال الفترة المقبلة

التخطيط: مصر حققت "أعلى نمو" إفريقًيا.. والثالث عالميًا

منوعات

تركى آل الشيخ يتفقد فعاليات موسم الرياض الترفيهي (فيديو)

نصائح الطوارئ الروسية للتعامل مع الفيضانات الكارثية

باحثون زراعة أشجار تعمل على تدمير أنظمة بيئية

الصين: سرعة قياسية جديدة لأول قطار سكة حديد ذاتي القيادة

كشكول

"ابعدوا عن وسائل التدمير الاجتماعى".. 5 نصائح من رئيس جامعة الأزهر لطلاب أسيوط

"شوقي" يستعرض محاضرة عن نظام التعليم الجديد بواشنطن

جامعة 6 أكتوبر تربط تخفيض المصروفات بالمشاركة فى محو الأمية

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين بشأن جامعتى "بدر والدلتا للتكنولوجيا"

إسلام سياسي

الأزهر يستخدم منصاته الإلكترونية لمواجهة التطرف والإرهاب

هل تستغل أمريكا العراق لحل أزمة سجناء داعش بسوريا؟

النازيون الأوربيون يسيرون على نهج القاعدة وداعش

المقاول الأجير يعترف بالتواصل مع الإرهابية ويجوب الصحف العالمية للعودة مجددًا


زيت وسكر

أسعار الحديد بنهاية 23-10-2019

“قوى عاملة بورسعيد” تعلن عن فرص عمل جديدة

جرام الذهب عيار 21 يسجل 676 جنيهًا في ختام اليوم

ما هي أعراض التهاب أعصاب الوجه؟

مقالات الرأي
جلال حمام
ابنى قال لى: «أنا نجحت فى الثانوية لأن ربنا بيحبك»
صفوت البياضي
وحدة الصف ضرورة لا ترف
مؤمن المحمدي
جسد أم كلثوم
أحمد بهاء الدين شعبان
حدث هذا منذ عقود سبعة «1»
المزيد

الثقافة

"معا ضد الإرهاب" أمسية بثقافة الإسكندرية

"الوجبات السريعة وتأثيرها على صحة الإنسان" بقصر ثقافة المستقبل

"التعليم بين الماضي والحاضر والمستقبل" بثقافة السويس

الفرح الشرقاوي يبهر جمهور قرية الإسماعيلية بالمنيا

صفحتنا ع الفيس بوك