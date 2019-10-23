تنظيم فعالية "العبور للمستقبل" بكاتدرائية الكاثوليك

نظم حزب الحرية المصرى فعالية "العبور للمستقبل" مساء، أمس الثلاثاء، بكاتدرائية الأقباط الكاثوليك بمدينة نصر وبالتنسيق مع أمانة المواطنة وأمانة حقوق الإنسان، وبحضور الأنبا يوحنا قلته المعاون والنائب البطريركي للأقباط الكاثوليك، والنائب الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصري، والنائب أحمد مهني، الأمين العام للحزب ونواب رئيس الحزب وأعضاء المكتب السياسي والهيئة العليا للحزب.



وتحدث فى الفعالية عن انتصارات أكتوبر المجيدة اللواء ناجي شهود مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية، واستعرض اللواء ممدوح الإمام مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق عن الانجازات التى حققتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ومشروعات البنية الأساسية العملاقة، وأثرها في دعم الاقتصاد القومي، وأهمية تسليح القوات المسلحة وأثرها في دعم الاقتصاد القومي.



وتعتبر الفعالية الخاصة بحزب الحرية المصرى هى الأولى من نوعها من داخل أحد منابر الدعوة والتسامح من داخل الكنيسة الكاثوليكية التي لها دورها في تجديد الخطاب الديني والدعوة إلى العبور بالمواطن المصري إلى الاستقرار.



ومن داخل محراب الكنيسة، أرسل الدكتور صلاح حسب الله رسالة شكر من أعضاء حزب الحرية وقياداته دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم لقواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة وأيضا رسالة لشباب مصر بأن يتحلوا بروح انتصار السادس من اكتوبر عام 1973 في الصراع ضد العدو وأيضا بروح أكتوبر في الوطنية وحب مصر، واختتم كلمته بشكره للأنبا يوحنا قلته راعي كاتدرائية الأقباط الكاثوليك على وعيه ووطنيته ومبادرته مع حزب الحرية لتوعية المواطن المصري وأن ذلك ليس بجديد على الكنيسة المصرية الوطنية.