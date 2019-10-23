سقوط "بيتكوين" لأدنى مستوى في 5 أشهر

تراجع سعر العملة الرقمية بيتكوين أكثر من 7%، الأربعاء، إلى 7412 دولارا، ليسجل أدنى مستوياته منذ منتصف مايو.



ولم يتضح حتى الآن سبب التراجع الحاد في السعر، والذي بدأ عند نحو الساعة 1340 بتوقيت جرينتش. وبلغ أحدث سعر للعملة في بورصة بِتستامب التي مقرها لوكسمبورج 7496.44 دولار.



وهبطت بيتكوين أمام الدولار الأمريكي في أواخر الشهر الماضي، لتسجل أدنى مستوى في 3 أشهر ونصف الشهر، وأرجع محللون الهبوط إلى استقبال فاتر من المستثمرين لإطلاق عقود آجلة للبيتكوين.



وقالت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، الشهر الماضي، إن العديد من العلامات التجارية الفرنسية الشهيرة مثل "ديكتالون"، و"سيفورا" و"ميزون دو موندي" ستقبل الدفع في متاجرها بالعملات المشفرة، عبر تطبيق "إيزي.والت"، وذلك خلال الربع الأول من عام 2020، فيما يتوقع أن يقفز بسعر بيتكوين الذي يزيد حاليا على 9 آلاف دولار.