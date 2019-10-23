أحمد موسى يعرض فيديو لشوارع القاهرة اليوم

عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو رصد من خلاله جولة في شوارع القاهرة، من نفق الأزهر حتى كوبري أكتوبر وصولا إلى المنصة ومدينة نصر، بعد الأحداث التي شهدتها أمس.



وقال "موسى": هذه الجولة ترصد الجانب الآخر بعد عودة الشوارع إلى حالتها الطبيعية اليوم الأربعاء، لافتا إلى أن جميع الأجهزة المعنية باتت في الشوارع أمس حتى ترجع الشوارع لحالتها الطبيعية من جديد.



واستكمل: "الشوارع اليوم أصبحت نظيفة وتم سحب المياه وحركة المرور أصبحت انسيابية".

