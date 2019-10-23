تعطل شبكة فودافون في هذه الدولة

أعلنت متحدثة باسم شركة فودافون للاتصالات مساء اليوم، عن حدوث مشاكل لشبكة الهواتف الأرضية التابعة للشركة في ألمانيا.



وأوضحت المتحدثة أن هذه المشاكل أثرت على الهواتف الأرضية في نحو 80 ألف منزل في جميع أنحاء ألمانيا، وأشارت إلى أن السبب لا يزال غير معروف بعد.



وذكرت المتحدثة أن خبراء الشركة يعملون "بوتيرة متسارعة" من أجل حل هذه المشاكل.



ولم يتحدد ما إذا كانت هناك مناطق بعينها تأثرت بشكل خاص بهذه المشاكل.



في الوقت نفسه، أفادت المتحدثة بأن شبكة الإنترنت والهواتف المحمولة لم تتأثر.