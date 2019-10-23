ماذا قال أحمد صلاح حسني عن قائمة المنتخب الأوليمبي؟

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" تغريدة، علّق فيها على قائمة المنتخب الأوليمبي، التي أعلنها الكابتن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي.



وكتب حسني: "قائمة محترمة والله جيل إن شاء الله زي الفل وإن شاء الله يكون امتداد للمنتخب الأول لو تم خلط المنتخبين بذكاء وبخطة مستقبلية جيدة قائمة علي عدد مباريات تدريجية محترمة أعتقد سيكون لدينا منتخب مميز في السنوات القادمة.. بالتوفيق".



يُذكر أن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أعلن عن قائمة مبدئية تضم 27 لاعبا لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، يقلصها إلى 21 لاعبا يوم 29 أكتوبر، موعد تقديم القوائم النهائية.

