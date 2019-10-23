الاتحاد البيضاوي يهزم الخميسات ويتأهل لقبل نهائي كأس العرش المغربي

حول فريق الاتحاد البيضاوي المنتمي للدرجة الثانية تأخره بهدف إلى فوز كبير 4-2 على ضيفه الاتحاد الزموري للخميسات ليبلغ قبل نهائي كأس العرش المغربي لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وينتظر فريق الاتحاد البيضاوي في الدور قبل النهائي المتأهل من مباراة الغد الخميس بين الدفاع الحسني الجديدي وضيفه شباب أطلس خنيفرة الذي أطاح بنهضة بركان حامل اللقب من دور 32.

منح المالي أمادو ساماكي التقدم لاتحاد الخميسات، المنتمي لدوري الدرجة الثانية أيضا، بعد مرور ثلاث دقائق على بداية اللقاء بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الزائر.

وأدرك الاتحاد البيضاوي التعادل بعد مرور ست دقائق على بداية في الشوط الثاني بمجهود فردي للمهاجم أسامة المليوي الذي راوغ الحارس ليسجل بسهولة.

وعزز علي عشا تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 68 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ثم عزز نفس اللاعب تقدم الاتحاد البيضاوي بعدها بست دقائق بتسديدة من زاوية ضيقة.

وقلص اتحاد الخميسات الفارق في الدقيقة 76 حيث سجل اللاعب فؤاد اليزيد إثر هجمة مرتدة سريعة.

وأكمل أيوب بوشتة رباعية الاتحاد البيضاوي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع من ركلة جزاء.