نهاية الشوط الأول.. ليفربول يخطف جينك بهدف تشامبرلين

اعتلت صوت صفارة الحكم ملعنتًا انتهاء الشوط الاول من لقاء العملاقي ليفربول المحترف لدي صفوفه النجم المصري محمد صلاح هداف الدوري الانجليزي وجينك البلجيكي، في المباراة التي تجمع العلماقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث تقام المباراة على ملعب لومينوس أرينا ببلجيكا.



ودارت أحداث المباراة علي النحو التالي:



انتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول الانجليزي عن طريق هدف جاي بتوقيع تشامبرلين.





التشكيل الكامل:



حراسة المرمى: أليسون بيكر.



خط الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ديان لوفرين -جيمس ميلنر



خط الوسط:أوكسليد تشامبرلين - فابينيو - نابي كيتا



خط الهجوم: محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - ساديو ماني.



فيما جاء تشكيل جينك على النحو التالي:



كوكي، مايهلي، لوكومي، كويستا، أورونين، بونجوندا، هينين، بيرج، إيتو، ساماتا، أونواتشو.