ريهام عبدالغفور تتناول العشاء على ضوء الشموع مع رجُلها المفضل: "كل حاجة ليا"

نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها وهي تتناول العشاء رفقة ابنها يوسف فاروق.



وعلقت "عبدالغفور"على الصورة، قائلة: "أتناول العشاء على ضوء الشموع مع أفضل رجل وأفضل طباخ في المدينة، الله يباركلي فيك يا يوسف، فخورة بيك، يا كل حاجة ليا".



واحتفلت الفنانة ريهام عبدالغفور في شهر يوليو الماضي، بتخرج ابنها يوسف من المدرسة، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" معبرة عن سعادتها بتجاوز نجلها مرحلة مهمة في حياته.





