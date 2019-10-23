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اقتصاد

"بلاكستون" تجذب استثمارات بـ108 مليارات دولار خلال 2019

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:59 م
بلاكستون جروب
بلاكستون جروب
وكالات
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أعلنت شركة إدارة الأصول والاستثمارات الأمريكية العملاقة "بلاكستون جروب" جذب استثمارات وأصول بقيمة 4ر108 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، وهو ما يعادل تقريبا إجمالي ما جمعته الشركة من استثمارات في 2017 ككل والذي كان عاما قياسيا بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت الشركة إلى جمع استثمارات جديدة بقيمة 4ر20 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي مع استمرار تدفق المستثمرين على شركات إدارة الاستثمارات والأصول الخاصة، والتي تحقق أداء أفضل من أداء الفئات الأخرى من شركات إدارة الثروات والأصول.
من ناحيته، قال جون كراي مدير الشركة في مؤتمر عبر الهاتف إن الشركة تتوقع وصول إجمالي الاستثمارات الجديدة التي ستجذبها خلال النصف الثاني من العام الماضي والعام الحالي ككل إلى 190 مليار دولار.
في الوقت نفسه، بلغت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي 440 مليون دولار بفضل النمو القوي للأرباح المرتبطة بالرسوم على إدارة الأصول والاستثمارات، والتي تسجل نموا مطردا مع نمو الأصول التي تديرها الشركة.
ويتوقع خبراء وكالة بلومبرج استمرار نمو الاستثمارات ورؤوس الأموال التي تجذبها "بلاكستون جروب" خلال العام المقبل، ليصل المعدل إلى أكثر من 100 مليار دولار سنويا، وهو ما يفتح الباب أمام زيادة أرباحها الناتجة عن الرسوم المرتبطة بإدارة الاستثمارات بنسبة 50% خلال الفترة من 2018 إلى
.2020
في الوقت نفسه، بلغت قيمة رؤوس الأموال التي استثمرتها الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2ر16 مليار دولار مقابل 3ر18 مليار دولار خلال الربع الثاني.

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