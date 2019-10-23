بعد وفاتها صعقًا بالكهرباء.. والد الطفلة "مروة" يكشف تفاصيل الحادث

كشف صادق عبد المجيد، والد الطفلة "مروة"، التي توفت صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار، تفاصيل الواقعة، قائلًا إن ابنته عادت من المدرسة وذهبت مع صديقاتها إلى الدرس، وبعدها ساءت الأحوال الجوية.

وتابع "عبد المجيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء: "زميلتها جت بتقول إلحقوا مروة تحت المياه، جينا ندخل المياه قالوا المياة مكهربة واللي هيدخل هيموت"، مستكملًا: "عرفت إن بنتي خلاص ماتت كلمت الشرطة يفصلوا التيار علشان أدخل أجيبها، وبنتي فضلت لمدة نص ساعة ميتة تحت المياه مش عارف أخرجها".

وأضاف: "طلبنا لودر من الأهالي وبعد إخراجها، وفي نفس الوقت فصلوا الكهرباء ووصلت سيارة البوكس، وسيارة البوكس أخدتنا للمستشفى، وقسم العاشر من رمضان وقف معايا وقفة جامدة".

وأشار إلى أن عزاء ابنته بعيدًا عن المنزل، لأن بوابة المنزل بها كهرباء، موضحًا أن الحادث وقع بالقرب من المنزل، وعمود الكهرباء أدى إلى كهربة المياه والمنزل، معلقًا: "والدة الطفلة لا حول لها ولا قوة، أنا وهي وأختها بنصوت، وبنتي بتعرف تعوم ولكن الكهرباء منعتها".