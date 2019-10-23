الأربعاء 23 أكتوبر 2019 الموافق 24 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

توك شو

بعد وفاتها صعقًا بالكهرباء.. والد الطفلة "مروة" يكشف تفاصيل الحادث

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:51 م
جريدة الدستور
طباعة

كشف صادق عبد المجيد، والد الطفلة "مروة"، التي توفت صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار، تفاصيل الواقعة، قائلًا إن ابنته عادت من المدرسة وذهبت مع صديقاتها إلى الدرس، وبعدها ساءت الأحوال الجوية.

وتابع "عبد المجيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء: "زميلتها جت بتقول إلحقوا مروة تحت المياه، جينا ندخل المياه قالوا المياة مكهربة واللي هيدخل هيموت"، مستكملًا: "عرفت إن بنتي خلاص ماتت كلمت الشرطة يفصلوا التيار علشان أدخل أجيبها، وبنتي فضلت لمدة نص ساعة ميتة تحت المياه مش عارف أخرجها".

وأضاف: "طلبنا لودر من الأهالي وبعد إخراجها، وفي نفس الوقت فصلوا الكهرباء ووصلت سيارة البوكس، وسيارة البوكس أخدتنا للمستشفى، وقسم العاشر من رمضان وقف معايا وقفة جامدة".

وأشار إلى أن عزاء ابنته بعيدًا عن المنزل، لأن بوابة المنزل بها كهرباء، موضحًا أن الحادث وقع بالقرب من المنزل، وعمود الكهرباء أدى إلى كهربة المياه والمنزل، معلقًا: "والدة الطفلة لا حول لها ولا قوة، أنا وهي وأختها بنصوت، وبنتي بتعرف تعوم ولكن الكهرباء منعتها".

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 8 دقيقة

‪‎‪ Kora star مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك اليوم بث مباشر

منذ حوالي 11 ساعة

كارثة في منزل رانيا فريد شوقي بسبب الأمطار (صورة)

منذ ساعتين و 29 دقيقة

"الأرصاد": استمرار سقوط الأمطار حتى الجمعة.. والسبت بداية التحسن

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو وردة يثير الجدل مجددًا (صورة)

ads

الصور

image description

صور الأمطار في القاهرة والجيزة

image description

بعد الأمطار.. سيولة مرورية في شوارع القاهرة

image description

ملكات جمال بلجيكا يرفعن علم مصر بمدينة الحب والسلام

image description

الأمطار تغرق شوارع الجيزة

image description

سقوط أمطار في القاهرة والجيزة (صور)

الأكثر قراءة

أمر ملكي بإقالة وزير الخارجية السعودى

10 مطالب لـ"الخطيب" عقب تأجيل الدوري

يلا شوت بث مباشر الان مباراة ليفربول ضد جينك بدون تقطيع

بالأسماء.. البترول تصدر حركة تعيينات وتنقلات

أيام زمان

"فتاة طائشة".. نور الهدي هربت من المدرسة وذكريات "تكسف" لمدرسها

تعرف على آخر أغنية لـ كوكب الشرق (فيديو)

عبدالحليم حافظ جمع أكثر من 60 ألف جنيه إسترليني في 4 أيام بالمغرب

"غمزة عين" كادت أن تدفع ثريا سالم حياتها ثمنًا لها

نجم الساعة

حكايات صلاح السعدني على مقاهي القاهرة.. «هنا ولد المثقف الكبير»

الصحة

اكتشاف مضاد للسرطان في دواء لعلاج أمراض القلب

دراسة تكشف خطرًا صحيًا ينجم عن الولادة المبكرة

أهم أعراض الالتهاب السحائي وكيفية الوقاية منه

عادات يومية تحميك من أنفلونزا الشتاء

الرئيس نيوز

التخطيط: مصر حققت "أعلى نمو" إفريقًيا.. والثالث عالميًا

هل تدعم الإمارات مصر في قضية "سد النهضة"؟

التخطيط: 48.1 مليار جنيه من استثمارات الخطة الحالية للتعليم

"التعليم": قرار تعطيل الدراسة غدا في يد المحافظين

منوعات

تركى آل الشيخ يتفقد فعاليات موسم الرياض الترفيهي (فيديو)

نصائح الطوارئ الروسية للتعامل مع الفيضانات الكارثية

باحثون زراعة أشجار تعمل على تدمير أنظمة بيئية

الصين: سرعة قياسية جديدة لأول قطار سكة حديد ذاتي القيادة

كشكول

"شوقي" يستعرض محاضرة عن نظام التعليم الجديد بواشنطن

جامعة 6 أكتوبر تربط تخفيض المصروفات بالمشاركة فى محو الأمية

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين بشأن جامعتى "بدر والدلتا للتكنولوجيا"

السبت.. بدء الكشف الطبى لطالبات دراسات "المنوفية"

إسلام سياسي

الأزهر يستخدم منصاته الإلكترونية لمواجهة التطرف والإرهاب

هل تستغل أمريكا العراق لحل أزمة سجناء داعش بسوريا؟

النازيون الأوربيون يسيرون على نهج القاعدة وداعش

المقاول الأجير يعترف بالتواصل مع الإرهابية ويجوب الصحف العالمية للعودة مجددًا


زيت وسكر

تعرف على حجم المخزون الاستراتيجي للدواجن

انفوجراف.. النسب المسموح تناولها من فيتامين “B12”

تفاصيل تعاقد “التموين” على شراء ٧٧٥٠٠ طن زيت تمويني

رئيس الوزراء يصدر توجيهات جديدة بشأن قراءة عدادات الكهرباء

مقالات الرأي
صفوت البياضي
وحدة الصف ضرورة لا ترف
مؤمن المحمدي
جسد أم كلثوم
أحمد بهاء الدين شعبان
حدث هذا منذ عقود سبعة «1»
ماجد حبته
السد.. الـ«بارانويا» والحرب!
المزيد

الثقافة

حكايات صلاح السعدني على مقاهي القاهرة.. «هنا ولد المثقف الكبير»

رئيس تحرير سلسلة "كتابات نقدية" يتراجع عن استقالته

صدور المجموعة القصصية "يوم اليتيم" عن دار الصحفي

إنحازات للجمال المظلوم.. "كنزي" أصغر رسامة بملتقى الإبداع تريد أن تكون "دافنشى"

صفحتنا ع الفيس بوك