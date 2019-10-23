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رياضة

ملخص مباراة تشيلسي ضد أياكس اليوم 23_10_2019

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:50 م
تشيلسي
تشيلسي
محمد عبدالنبي
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اقتنص اليوم فريق تشيلسي الإنجليزي، الفوز من بين أيدي نظيره أياكس أمستردام الهولندي بهدف نظيف نظيف دون اي رد من الفريق الهولندي، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة من منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء.


وجاء الهدف الوحيد لفريق تشيلسي بتوقيع البلجيكي ميتشي باتشواي، في الدقيقة 86 من زمن المباراة، بعد عمل رائع بينه وبين كلًا من زملائه كريستيان بولسيتش وماركوس ألونسو.


وكان فريق تشيلسي المسيطر القوي طوال اللقاء الذي حاول نازل بكل قوة واحترافيه من أجل تحقيق الانتصار اليوم وتحسين موقفه في المجموعة، بينما تراجع اداء أياكس الهولندي ولم يظهر بالشكل المطلوب.

وارتقي تشيلسي الانجليزي برصيده لـ6 نقاط في المجموعة الثامنة متأخرا عن نظيره أياكس الهولندي بفارق الأهداف.

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