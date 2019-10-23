والد الطفلة مروة "ضحية السيول" يتقدم ببلاغ ضد قناة "الجزيرة"

قال صادق عبد المجيد، والد الطفلة "مروة"، التي توفت صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار، إنه تقدم بكشوى للنائب العام ضد قناة "الجزيرة" لأنها صورت جنازة ابنته بدون إذن منه.







وتابع "عبد المجيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء: "أنا لا يمكن هقبل إن قناة معادية ليا تذيع الواقعة، عمر العدو ما يبقى حبيب حتى لو عيلتي كلها ماتت".







وأشار إلى أن بعض القنوات المشبوهة حاولت التسجيل معه، ولكنه رفض لأنها حاولت تلقينه بما يقوله، متابعًا: "أنا طردتهم لأنهم بيستغلوا الواقعة".







وأردف والد الطفلة مروة، قائلًا: "الرئيس السيسي حبيبي وكلنا شايفين إنجازاته، وبقوله يجيب حق بنته وبنتي، وبنتي مش أقل جندي بيموت، بنتي شهيدة"، معلقًا: "قدر الله وما شاء فعل".



