التخطيط: إفريقيا تمتلك أكثر من 20 صندوق سيادى برأسمال 160 مليار دولار

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن العائد من الاستثمار في أفريقيا هو الأعلى في العالم، حيث تشير تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أنه في الفترة من 2006-2011، تصدرت أفريقيا معدلات عوائد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 11.4%، مقارنة بـ 9.1% في أسيا، و8.9% في أمريكا الجنوبية والكاريبي، و7.1% في العالم ككل، كما تزداد أعداد المناطق الاقتصادية الخاصة في القارة الأفريقية، هذا بالإضافة إلى القيام بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية ودخولها حيز النفاذ في يوليو الماضي ليمثل ميزة إضافية مهمة ستنعكس ايجابيًا على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة في قطاعات التصنيع والخدمات، فمن المنتظر أن يشجع إزالة التعريفات الجمركية المستثمرين الأجانب على الدخول في السوق الأفريقية، كما ستساهم الاتفاقية في زيادة التكامل الاقليمي بين دول القارة وتعزيز سلاسل القيمة المضافة، ودفع عمليات الاستثمار البيني في أفريقيا.



وأضافت الوزارة، خلال جلسة بعنوان "سهولة الأعمال في أفريقيا" بالمنتدى الاقتصادى الروسي-الافريقي، أنه وفقًا لتقرير أداء الأعمال 2019 الصادر عن البنك الدولي، أن من ضمن المقومات التي يمكن أن تعزز فرص الاستثمار في القارة الافريقية التوسع في إنشاء صناديق الثروة السيادية، حيث تمتلك أفريقيا أكثر من 20 صندوق سيادي، تدير أصول بقيمة تزيد عن 160 مليار دولار، 50% من هذه الصناديق تم تأسيسها خلال سنوات العشر الأخيرة، مما جعل القارة أكثر مناطق العالم ديناميكية في إنشاء الصناديق السيادية خلال الـ10 سنوات الأخيرة، مشيرة إلى تأسيس "صندوق مصر" في 2018، والذى يستهدف خلق شراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، سعيًا لرفع حجم مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة.



وأكدت الوزارة، أنه من المنطقي وكتوصية لأي مستثمر يرغب في التواجد في أفريقيا، لابد أن يطلع على مزايا كل منطقة ومحددات العمل والمناخ الاجتماعي والاقتصادي بها، فوفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فإن الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة شمال أفريقيا قد ارتفع بنسبة 7% ليصل إلى 14 مليار دولار في عام 2018، في حين حققت دول جنوب الصحراء معدل زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة يصل إلى 13% ووصل حجم الاستثمارات إلى 32 مليار دولار، وفي الوقت ذاته تحققت استثمارات بقيمة 9 مليار دولار في إقليم شرق أفريقيا، وهو الإقليم صاحب أعلى نسبة نمو اقتصادي في القارة لهذا العام، في حين تشهد أقاليم أخرى انخفاضا في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، هذا بالإضافة إلى أنه تتمتع بعض الأقاليم بميزة نسبية في القطاعات الخدمية مثل دول اقليمي شمال وجنوب أفريقيا، في حين تتمتع دول شرق أفريقيا بميزة نسبية في عمليات التصنيع ومن المتوقع أن تصبح هذه اقتصادات هذا الاقليم مركزًا ناشئًا للتصنيع.