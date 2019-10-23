الأجير.. لماذا يُلمع "ميدل إيست آى" المقاول الهارب الآن؟

مُجرِى الحوار كادر فى «مكملين».. والتفاعل الضعيف معه يفضح هزيمة التنظيم





يديره بريطانى مُعادٍ لمصر.. ومالكه مسئول سابق بـ«الجزيرة»





يعارض تصنيف الجماعة «إرهابية».. ويروّج لـ«اعتدالها» بين الغرب





أجرى موقع «ميدل إيست آى» البريطانى، الأسبوع الماضى، مقابلة مع المقاول الهارب، محمد على، فى إسبانيا، فى أول لقاء إعلامى له منذ هروبه من مصر، وبدء تحريضه على التظاهر ونشره العديد من المزاعم حول الأوضاع فى مصر.وخلال المقابلة، جدد المقاول الهارب مزاعمه التى أطلقها منذ ظهوره الأول على وسائل التواصل الاجتماعى، ولم تستطع فى النهاية تحقيق أى نتائج إيجابية على أرض الواقع، من تلك التى استهدفها «الإخوان» ومن معهم.فى السطور التالية، تحاول «الدستور» الإجابة عن سؤال: «لماذا يُلمع هذا الموقع محمد على الآن؟»، مستعرضين تاريخ تأسيسه فى لندن على يد «الإخوان»، ودفاعه المستميت عنها وعن أفكارها.«ميدل إيست آى» هو إحدى المنصات الإعلامية التى أسستها جماعة الإخوان الإرهابية، بتمويل قطرى، من أجل دعم أجندتها والترويج لها دوليًا، بالإضافة إلى التركيز المستمر على ضرب استقرار مصر، والحشد ضدها، ولعل ذلك ما يفسر التركيز الكامل للموقع على الأوضاع فى مصر، واختلاق القصص حولها.لذا ليس مستغربًا إن عرفنا أن مُجرِى الحوار هو «محمد عايش»، أحد كوادر قناة «مكملين» الإخوانية، التى تبث من تركيا، الملاذ الآمن لعناصر الجماعة منذ سقوطهم فى مصر عام ٢٠١٣، كما أنه أحد ضيوفها الدائمين للتعليق على أى أحداث تتعلق بمصر، ودول الرباعى العربى المقاطع لقطر.وجاء إجراء «ميدل إيست آى» هذا الحوار فى ذلك التوقيت كمحاولة منه لما يمكن اعتباره «إعادة إحياء محمد على»، وإعادة ترويج أكاذيبه التى فقدت الاهتمام بها لدى جمهور «السوشيال ميديا» بعد أيام معدودة من إطلاقها، رغم كون المقاول الهارب بات يمثل رمزًا لمحاولاتهم الفاشلة فى حشد التظاهرات.لكن يبدو أنهم أدمنوا الفشل، وهو ما عكسه صدى الحوار على الموقع، وعدم تحقيقه الانتشار الذى سعوا إليه، فالحوار لم يشاركه سوى ١٧٠٠ شخص على كل مواقع التواصل الاجتماعى، وتمت مشاركة تقرير عن كواليسه ٨١٦ مرة فقط، وقبلها تم نشر تصريح من الحوار للدعاية له قبل نشره، لم يحقق سوى ١٦ مشاركة فقط، أى أن كل ما نُشر عن الحوار لم يحقق أكثر من ٢٥٣٢ مشاركة.ونشر «ميدل إيست آى» نحو ٦ تقارير «مقالات وأخبار» عن اللقاء، من أجل الترويج لـ«الحوار الصحفى الأول مع محمد على»، فى محاولة بائسة لإيجاد أى تأثير له، وكان آخرها تقرير مطول بعنوان: «محمد على: وجهًا لوجه مع أكثر رجل مطلوبًا فى مصر»، سرد خلاله الموقع كواليس اللقاء مع المقاول الهارب، وكيف أنهم انتقلوا إلى «بار» أو «كافيه» عام، من أجل لقائه بشكل لا يشكك فيه أحد.وذكر التقرير أنه منذ الاتفاق مع «على» على إجراء لقاء، تم تحديد موعد الثامنة مساءً، فى أحد الأماكن السرية، التى لم يحددها على الفور، ثم تم حجز رحلات جوية إلى إسبانيا، مشيرًا إلى أن الطاقم الذى أجرى الحوار حصل على موقع عقده قبل ساعة واحدة فقط من الموعد المحدد.وحسب التقرير، قابل الطاقم ٢ من أصدقاء «محمد على»، داخل «بار» على جوانب أحد الطرق، وكانا يحملان أكياسًا بلاستيكية، بها مشروبات غازية، وزجاجات مياه، من أجل ضيافتهم، وبعدها سرعان ما دخل «على» إليهم، قادمًا من أحد الجوانب بالمكان.وأضاف، نقلًا عن الطاقم الذى أجرى الحوار: «بدلًا من المغادرة فورًا إلى الوجهة التى سنجرى فيها المقابلة، أصر (على) على أن نجلس لتناول مشروب، وأمر فورًا بأن تأتى (الفودكا) ومياه (التونيك)، كما لم يترك السجائر من يده طوال الحديث معهم، وأحد أصدقائه ترجم طلبه للعاملين فى البار، كما اعترف بأن تعليمه المتواضع لم يجعله يتحدث باللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات».وتابع الموقع: «محمد على بدأ يغير تكتيكه، وأصبح يتجه لوسائل الإعلام الغربية، للعمل على تدويل خطابه، ونشره بشكل أكبر»، مشيرًا إلى أن «على» قال: «لن أعتذر للمصريين، لأننى ضحيتُ من أجلهم»، فى محاولة لإظهار أنه مناضل يحارب من المنفى.أسست جماعة الإخوان الإرهابية موقع «ميدل إيست آى»، فى فبراير ٢٠١٤، أى بعد نحو ٦ أشهر فقط من سقوط نظام الجماعة فى مصر، وذلك بتمويل قطرى واضح، وفق معهد «هدسون» الأمريكى للأبحاث، خلال تقرير له فى ٢٠ أغسطس ٢٠١٥.وأوضح المركز الأمريكى: «القنوات التى أطلقتها جماعة الإخوان من تركيا كانت تستهدف الوصول للشعب المصرى فقط، لذا ركزوا على إطلاق ذراع إعلامية باللغة الإنجليزية، على أن يتم إظهارها بشكل مستقل، ولا تخضع لسيطرة مباشرة منهم».وأضاف: «فى يوليو ٢٠٠٩ أنشأت الشركات التابعة للإخوان، ومكتب الجماعة فى لندن، موقع (ميدل إيست مونيتور)، للتركيز بشكل أساسى على الصراع الإسرائيلى الفلسطينى، وبعد سقوط نظامهم فى مصر، تحول تركيز هذا الموقع على الأحداث فى مصر، من أجل نشر وجهة نظر الإخوان لدى القراء الغربيين، ولتكملة هذه الخطة، أطلقت هذه الشركات موقع (ميدل إيست آى)، فى فبراير ٢٠١٤».الموقع يُدار من قِبل الكاتب البريطانى ديفيد هيرست، الذى يعتمد فى مقالاته على الدفاع عن الجماعة، أو الترويج للتعاطف معها، ومهاجمة الأنظمة العربية، خاصة مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، ودعم قطر فى وجه «الرباعى العربى»، والمقاطعة العربية لها.أما الشركة التى أطلقت الموقع وتمتلكه فيديرها جمال بيساسو، وهو فلسطينى الجنسية، وكان يتولى مناصب عدة فى المواقع التابعة للجماعة، أبرزها: عمله كمدير تخطيط وموارد بشرية سابق بقناة «الجزيرة»، وكذلك كمدير سابق للموارد البشرية بـ«ميدل إيست مونيتور»، كما أن ابنه «أيوب» يعمل لدى إحدى الشركات التى تنتج لعدة قنوات، منها «الجزيرة» و«الحوار» و«مكلمين».كرست جماعة «الإخوان» الإرهابية الموقع، الذى يقع مقره فى لندن، لنشر المقالات والمواد الصحفية التى تناهض الدعوات لتصنيفها تنظيمًا إرهابيًا، فى العديد من دول العالم، خاصة بعد التقارير التى تحدثت عن نية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اتخاذ هذا القرار.وجاء فى أحد المقالات على الموقع: «لا يجب اتخاذ مثل هذه الخطوة فى الدول الغربية، خاصة أن الجماعة لم تُصنَف إرهابية فى أى دولة أوروبية، ومصنفة هكذا فقط فى دول عربية تتخذ موقفًا معروفًا منها بسبب الخلافات السياسية».وزعم المقال أن تصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية فى الولايات المتحدة يهدد المسلمين الأمريكيين، لأنه سيربط الإسلام السياسى بالعنف، معتبرًا أن الجماعة تنظيم اجتماعى فى الأساس، وليس دينيًا.ويعمل الموقع على الدفاع المستميت عن سياسة الجماعة الإرهابية، وأنها لم تقترف أى ذنب يدل على كونها إرهابية، وأن أفعالها لا تندرج تحت بند العنف، بالإضافة إلى نشره ادعاءات بأنها «أساس الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط»، وأنها «لم تأخذ الوقت الكافى فى السلطة من أجل الحكم عليها»، معتبرًا أن «أى توتر فى العلاقة بين ترامب والجماعة سيسفر عنه ضياع فرصة للتعاون بين الإسلام والغرب».وفى مقال بتاريخ ٩ يونيو الماضى، دعا «ميدل إيست آى» الولايات المتحدة إلى ضرورة التعاون مع «الإسلام السياسى»، وعدم الاستجابة للمباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تصنيف جماعة الإخوان تحت بند الإرهاب.وذكر الموقع: «العمل على تصنيف جماعة الإخوان (إرهابية)، والتعاون مع السيسى فى هذا القرار، يعد انتكاسة للسياسة الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط»، زاعمًا أن «الإخوان» من «أهم المنظمات التى تعمل على الترويج للإسلام السياسى المعتدل»، وأن «سياسة واشنطن تجاهها مضللة».ودائمًا ما يحاول «ميدل إيست آى»، منذ عام ٢٠١٤، أن يُكسب نشاطات الجماعة مصطلح «السلمية»، لإبعاد اتهامات العنف عنها، مع ادعاء أنها «تناضل من أجل الحرية».وفى مقال أحد كُتّاب الموقع، التابعين للجماعة، ويدعى «محمد المصرى»، بتاريخ ١ أكتوبر الجارى، زعم أن ما سماه «الثورة المصرية» التى حاول افتعالها «محمد على»، وحشدت لها «الإخوان» ولكنهم فشلوا، لم تنتهِ، داعيًا إلى استكمال محاولات التظاهر، والتشكيك فى شعبية النظام الحالى وقوته.