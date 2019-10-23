محيى إسماعيل: لست مغرورًا.. و"فيلم القذافى" بعد 6 أشهر





■ خضت مشوارًا متفردًا فى عالم التمثيل.. هل أنتَ راضٍ عن تجربتك؟

■ معنى ذلك أنك ترى نفسك أفضل أبناء جيلك؟

■ يُقال إنك مغرور.. ما ردك؟

■ ما حقيقة إهداء الرئيس السادات شقة لك بسبب هذا الفيلم؟

■ إذن.. من صاحب الفضل عليك؟

■ هل ندمت على شىء فى حياتك؟

■ أى من نجوم الجيل الحالى ينال إعجابك؟

■ ما آخر فيلم مصرى شاهدته؟

■ إذن لماذا تعاونت مع رامز جلال فى «حد سامع حاجة»؟

■ ماذا عن تجربتك فى «الكنز»؟

■ ما رأيك فى فيلم «الممر»؟

■ إلى أين وصل فيلمك المرتقب عن «القذافى»؟

■ هل استقررت على أبطاله؟

■ هل تفكر فى أعمال أخرى؟

يمكن أن نعتبره ممثلًا جبارًا، ليس لأنه محترف فى التمثيل فقط، لكن لأنه يختار أصعب الطرق لاختطاف جمهوره، ويثير الصراعات داخل عقول مشاهديه، فيخترق ذواتهم ويحلل عقدهم النفسية، ويضعهم أمام حقائقهم ومصائرهم.إنه محيى إسماعيل، الذى صنع مشوارًا كبيرًا فى عالم السينما، وحاز فيلمه «الإخوة الأعداء» شهرة عريضة، لدرجة أنه أُطلق عليه فى أحد التكريمات العالمية لقب «آل باتشينو مصر».فى حواره التالى مع «الدستور»، يكشف الفنان الكبير عن استعداداته لتصوير فيلم عن حياة العقيد الليبى معمر القذافى، إلى جانب كتابته حاليًا فيلمًا كوميديًا جديدًا، كما يتحدث عن كواليس رحلته فى مجال التمثيل، وآرائه فى نجوم الفترة الحالية.- لا أحد يقدر على تقديم نوعية الأدوار التى أديتها فى مشوارى، لأنها صعبة جدًا، وأتذكر أثناء تكريمى فى إحدى المرات فى أمريكا رحبوا بى أثناء التكريم بقولهم: «أهلا بـ آل باتشينو مصر»، فقلت لهم: «أنا أفضل من آل باتشينو»، ثم بدأت أشرح لهم «لماذا أنا رقم واحد؟».أوضحت لهم أننى عندما ظهرت على الساحة الفنية لم يكن الممثل الأمريكى قد بدأ التمثيل، وعندما كان يحصل هو على أجور بالملايين كنت أنا أحصل على أجور بالملاليم، فهو لديه مؤسسة تروج أعماله وتدعمه، وأنا لا أمتلك ذلك، وهو يعمل فى جو صحى وأنا لا، لذلك فأنا أفضل منه.والحقيقة أن نجومنا لم يتم إبرازهم عالميًا، وهذه أزمة كبيرة، فالسينما الهندية ليست أفضل منا لكى تبرز نجومها، ومصر فشلت فى ذلك، وتتحمل غرفة صناعة السينما مسئولية ذلك الفشل.- فى المهرجانات العالمية يسموننى «ملك السيكو دراما» و«قيصر السينما» فى مصر والوطن العربى، لأننى لم أقدم أى دور أو عمل تافه، وأنا حصلت على حقى وتقديرى داخل مصر أيضا، لأننى كنت أحب دائما أن أكسر القاعدة، فأبناء جيلى كانوا يقدمون أدوار «الجان» و«الكوميدى»، لكننى رسمت لنفسى طريقًا مختلفًا وجديدًا، وقدمت الجانب النفسى فى الشخصيات، وكان المخرجون يعطوننى سيناريو أى شخصية ويطلبون منى تعميقها بطريقتى، لذلك وضعت فى كل شخصية عقدة نفسية ما، لذلك قدمت جميع العقد فى أدوارى، وحين طلب منى المخرج حسن الإمام ذات مرة تقديم عمل كوميدى رفضت، لأنه ليس من أهدافى، أنا أردت تقديم شىء جديد للسينما المصرية وقدمته بالفعل.- هل الثقة فى النفس تسمى غرورًا؟.. كل شخص له أسلوب وشكل، وهذا هو شكلى وأسلوبى وطريقتى، فعندما يعمل الإنسان فى صمت، ويبدأ حياته بشكل عصامى، لا يمكن أن يكون مغرورًا، لكن للأسف، فى مصر الثقة بالنفس يصفونها بالغرور.ومنذ ٥٠ عامًا وأنا أضع أهدافى فى رأسى وأعمل لتحقيقها، ومن أجل ذلك درست الفلسفة وهى المدرسة الصعبة المعقدة التى أفادتنى كثيرا، وحين خضت تجربة فيلم «الإخوة الأعداء» لم أكن أملك أى شىء، واشتركت مع ١١ نجمًا فى الفيلم، وكانوا من نجوم المرحلة، وحصلت على جائزة أفضل ممثل من بينهم جميعًا، لذلك اقتربت من الإصابة بالهوس والجنون، لأننى أصبحت أمتلك جمهورًا عريضًا بعد دورى فى هذا الفيلم.- الرئيس أنور السادات شخص عظيم وعبقرى، وكان قد سأل الكاتب الدكتور رشاد رشدى: «هو محيى إسماعيل يعانى من الصرع؟».. فقالوا له: «هنسأل»، ثم جاءنى رشاد رشدى وسألنى فطلبت منه مقابلة الرئيس، وعندما التقينا قال لى: «خفيت ولا لسه؟»، فرددت عليه: «عاوز شقة يا ريس»، فأمر بإعطائى إياها وحصلت عليها بالفعل.- والدى صاحب الفضل علىّ، وهو من علماء الدين والأزهر والتربية والتعليم، وتربيت مع والدى فى منزل يتميز بالتوازن.- لا أعترف بشىء اسمه ندم، لأننى على ثقة ويقين بأننى فى رحلة قدرية وسأرحل يومًا ما، ولا أحب المال ولا أهوى تجميعه، والرزق ليس دائمًا مالًا، فالحمد لله على ما رزقنى، كما أن علاقاتى بجميع زملائى فى العمل كانت طيبة على مدار مشوارى، وكانت لى صداقات مع معظم نجوم الأجيال الماضية، رشدى أباظة كان صديقى هو ومحمود المليجى وأحمد مظهر وشكرى سرحان، وكنا نجتمع ونجلس معًا ولا أحد كان يتضايق منى، كانوا جميعًا يحبوننى، لأن «دمى خفيف».- الممثل الموهوب هو الذى يضيف شيئًا جديدًا، وهذه السمة تحققت فى العبقرى الراحل خالد صالح، وهو ممثل كان سابقًا لعصره، ومن بعده يأتى خالد الصاوى ثم كريم عبدالعزيز وأحمد حلمى ومحمد هنيدى وهانى رمزى، وجميعهم لهم أعمال وتجارب مميزة.- لا أذهب للسينما حاليًا، ولا أتابع الأعمال فى مصر بشكل مستمر، لكنى شاهدت ٣٠٠٠ فيلم عالمى.- «حد سامع حاجة» فيلم تافه، وتعاقدى عليه وتعاونى فيه مع رامز جلال جاء بالصدفة، وأرى أنه أضعف الأعمال فى مسيرتى الفنية، ولم أبذل فيه مجهودًا كبيرًا مثل أعمالى السابقة، وشاركت فيه لأنه العمل الذى كان متاحًا لى فى ذلك الوقت، وطبيعة أعمالى وأدوارى لا يقدمها منتجو هذه الأيام، لأنها مادة غير جاذبة لهم.- «الكنز» من الأعمال التى ستعيش فى التاريخ، وهو تكلف كثيرًا وأخرجه شريف عرفة القامة الكبيرة فى الإخراج، وألفه العبقرى عبدالرحيم كمال، ومثلت فيه مع نجوم هذا العصر، وكان يهمنى التعامل معهم.- «الممر» عمل جيد فى هذا التوقيت، ويكفى أن الدولة وقفت بجوار صناعه ليخرج إلى النور، لكن «الرصاصة لا تزال فى جيبى» أقوى منه، وأنا لا أقلل منه أو من صناعه، والدولة لا بد أن تقدم أعمالًا كثيرة من هذه النوعية، من أجل إنقاذ المجتمع وإعادته للقيم والتوازن، والجمهور كما هو لم يتغير، لكن يتم تشويهه فى حالة تقديم أعمال دون المستوى.- جمعتنى بالعقيد الليبى معمر القذافى عدة لقاءات، وقرأت ١٢ كتابًا ألفها شخصيًا، وكتبت قصة الفيلم أثناء وجودى فى فرنسا، لكنه توفى وكان نجله صديقى أيضا لكنه توفى هو الآخر، وتمثلت المعضلة فى استمرار الأزمة فى ليبيا، لكنها الآن فى طريقها للحل، وسنبدأ العمل على الفيلم بعد ٦ أشهر من الآن، وستنتجه عائشة ابنة «القذافى».- لم أستقر بشكل نهائى، لكن سيؤدى البطولة بجوارى نجمان من هوليوود، رجل وامرأة، والفيلم سيكشف العديد من الأسرار، ولن نتطرق فى الفيلم لملابس القذافى وشكله، بل سنركز على طريقة تفكيره وماذا أضاف لوطنه.- بعد «القذافى» سأقدم عملًا كوميديًا أكتبه حاليًا، لكى أعرِّف الأجيال الحالية معنى الكوميديا، ومتعتى فى التمثيل تكمن فى الدخول فى منافسة مع زملائى، «نقطع بعض لكن بكل حب».