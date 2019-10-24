التخطيط: 104 مليارات جنيه قيمة الإنفاق على التعليم فى 2019

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حرص مصر على زيادة الاستثمارات في التعليم العالي والعلوم والبحوث للمساهمة في تحقيق اقتصاد المعرفة، مشيرة إلى قيام مصر بتعبئة موارد لزيادة الإنفاق علي التعليم خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت قيمة الإنفاق على التعليم 104 مليارات جنيه في 20182019 مقابل 66.1 مليار جنيه في 20132014، بزيادة نسبتها 57%، مضيفة أن الحكومة المصرية كثفت جهودها لزيادة الاستثمارات العامة في بناء الإنسان بزيادة نسبتها 195% حيث بلغت 28 مليار جنيه خلال الفترة من 20132014 إلى 20192020.



ولفتت الوزارة، خلال مشاركتها في جلسة بعنوان "روسيا وافريقيا: العلوم والتعليم والابتكار من أجل التنمية الاقتصادية" والمنعقدة ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي، إلي أن خطة التنمية المستدامة 192020 تضمنت توجيه حوالي 48.1 مليار جنيه في إجمالي الاستثمارات للتعليم لضمان أن الانفاق علي الخدمات التعليمية يتجاوز 4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، موضحة أن خطة الدولة ترتكز علي تطوير عدد من البرامج التعليمية الأساسية والتي تتضمن برامج الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي، وبرامج التعليم الثانوي لكل من التعليم العام والتقني، فضلًا عن برامج مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وبرامج التعليم المجتمعية.



وأشارت إلي إدراك مصر أهمية العلوم والتعليم والابتكار في زيادة قدرتها التنافسية للاقتصاد المصري، موضحة أن تلك الجهود المُشار إليها ساهمت في تحسين وضع مصر في المؤشر العالمي الخاص بالابتكار في تقرير التنافسية في عام 2019 لتأتي في المرتبة 61 هذا العام مع تحسن قدرة 30 مكان مقارنة بالعام الماضي.



وتابعت أنه في إطار العمل لزيادة وتعزيز الابتكار، أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري "جائزة مصر للتمييز الحكومي" والتي تضم خمس فئات رئيسية، تتمثل أهمها في "جائزة الابتكار والإبداع" متابعة أن الدولة كذلك تتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، حيث تم افتتاح 3 جامعات في مطلع العام الدراس ويتم العمل على إنشاء 5 جامعات أخرى ليصل عدد الجامعات إلى 8 جامعات تكنولوجية تدعم التعليم الفني والعلوم التطبيقية.



ويشارك بالمنتدي الاقتصادي عدد من رؤساء الدول الإفريقية، وممثلي الوكالات التجارية والحكومية الروسية والإفريقية والدولية، وممثلي جمعيات التكامل الإفريقية.



ويرتكز النقاش بالمنتدى على ثلاثة محاور رئيسية، هي: "تطوير العلاقات الاقتصادية، وإنشاء مشاريع مشتركة، والتعاون في المجالات الإنسانية والاجتماعية". وتبرز أهمية كل من القمة والمنتدى الاقتصادي في كونهما الحدث الأول الجامع للرئيس الروسي مع القادة الأفارقة على غرار منتدى "التعاون الإفريقي الصيني، والمنتدى الإفريقي الأوروبي، كما يتزامن الحدث مع رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي.