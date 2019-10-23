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تفاصيل مذكرة التفاهم بين سوريا وروسيا وتركيا لإنهاء العدوان (فيديو)

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:13 م
جريدة الدستور
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عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، مقطع فيديو بعنوان "انتهاء العدوان التركي على سوريا"، يرصد تفاصيل مذكرة التفاهم بين سوريا وروسيا وتركيا خلال قمة سوتشي، بهدف إنهاء العدوان التركي على الشمال السوري.

وأكد الفيديو أن الأكراد سيتراجعون إلى 30 كيلو مترًا عن الحدود التركية، وستباشر الشرطة العسكرية الروسية والقوات السورية انسحابهم بينما تسير دوريات سورية روسية تركية بعمق 10 كيلومتر داخل الأراضي السورية لمتابعة التنفيذ.

وأشار الفيديو إلى أن أمريكا وتركيا وقعتا قبل أيام اتفاقا لوقف إطلاق النار في سوريا يتضمن وقف تركيا العملية العسكرية للسماح بانسحاب المسلحين الأكراد في 120 ساعة، وتعمل أمريكا مع الوحدات الكردية لتأمين انسحابها بعمق 32 كيلو مترا عن الحدود التركية وعدم دخول تركيا في عمل عسكري بمدينة كوباني التي دخلتها قوات سورية.


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