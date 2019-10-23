شاهد.. ماذا قالت نادين نسيب نجيم للجندي اللبناني الباكي؟

علقت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على فيديو بكاء جندي بالجيش اللبناني بعد هتافات المتظاهرين اللبنانيين بالأناشيد الوطنية.



ونشرت "نادين" الفيديو عبر صفحتها الرسيمة بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت علية قائلة، "دمعتك غالية، وذنبك إنه حطوك بمواجهة مع الشعب وإنت موجوع ومقهور، نحنا معك وأنت بضهرنا".



وتداول مغردون لبنانيون فيديو مؤثر لجندي لبناني يبكي، بعد وقت قصير من اصطدام الجيش بالمتظاهرين في بعض المناطق بسبب غلقهم للطرق.



