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ديانا حامد ملكة جمال مصر للكون ٢٠١٩: «بحب الأكلات الشعبية.. وأمى علمتنى الجدية»

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:08 م
جريدة الدستور
غادة موسي
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منذ أيام قليلة توجت ديانا حامد، الفتاة المصرية ذات الملامح الجذابة والمرحة، بلقب ملكة جمال مصر للكون لعام ٢٠١٩، وهو اللقب الذى يؤهلها مباشرة لتمثيل مصر فى المسابقة الدولية المقرر إقامتها فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر ديسمبر المقبل.

وقالت «ديانا»، فى حوارها مع «الدستور»، إنه رغم ضيق الوقت فإنها ستعدّ نفسها جيدًا وستساعدها فى ذلك خبراتها الثقافية التى استمدتها من كثرة زياراتها للدول المختلفة، مشيرة إلى أنها طلبت الحصول على إجازة من جامعتها لتمثيل مصر عالميًا.

وكشفت ملكة جمال الكون عن تفاصيل حياتها، بداية من نشأتها فى أسرة «مصرية مجرية»، وحتى تحقيق حلمها الذى خططت له سنوات طويلة والتتويج بالجائزة، مشددة على أن عائلتها هى السر فى نجاحها وكانت الداعم الأول والأخير لها.

■ بداية.. ماذا عن نشأتك وثقافتك؟
- أنا فتاة بسيطة لأب مصرى وأم مجرية، عمرى ٢٠ عامًا، وأدرس «البيزنس» فى إحدى الجامعات الخاصة بالخارج، ووالدى رجل أعمال، وأمى ربة منزل، وأختى الصغرى عمرها ١٣ عامًا.
عشت فترة من عمرى فى الخارج، وحين بلغت السابعة قرر والدى أن يعود بنا إلى مصر فنشأت على العادات والتقاليد المصرية، ورغم اختلاف جنسية أمى وأبى، استطعت الحصول على أفضل ما لديهما من ثقافات، فاستفدت من خفة دم المصريين، ومن والدتى تعلمت كيف أجتهد فى عملى وأحصد فيه الامتيازات، بصرف النظر عن حجمه، كبيرًا أو صغيرًا.
■ لماذا اخترت دراسة «إدارة الأعمال»؟
- لأن هذه الدراسة تحديدًا تُغير وجهة نظر الإنسان فى الحياة، وطريقة فهمه للأشياء، وتمنحه طاقة تجعله أكثر استيعابًا، كما أننا نحدد أهدافنا التى من الممكن أن تكون بين مجالات عدة.
■ منْ شجعك على المشاركة فى مسابقة ملكة جمال الكون؟
- لدىّ خلفية كبيرة عن تلك المسابقة منذ طفولتى، وشجعتنى والدتى على الاشتراك فيها فى أقرب فرصة تتاح لى، وعندما رأيت الإعلان تقدمت للمسابقة فى شهر يونيو وتم قبولى فى أغسطس، وكنت فى ذلك الوقت فى سنغافورة.
وبعد قبولى طلبوا منى القدوم إلى مصر ولكن لم أستطع، فاتفقت معهم على إرسال فيديو خاص بى، وإبراز شخصيتى على طبيعتها، ولم يكن لدىّ خيار آخر، والمحاولة نجحت.
■ كيف يمكنك تحقيق التوازن بين دراستك بالخارج ومسئولياتك الحالية؟
- أعرف أن تلك المهمة صعبة، وقررت الحصول على إجازة من الجامعة لمدة سنة حتى أستطيع تأدية دورى كملكة جمال الكون، وتمثيل مصر فى المسابقة الدولية فى ديسمبر المقبل، وأعتقد أن مصر تستحق التضحية أكثر من ذلك من أجلها.
■ هل وافقتك عائلتك؟
- نعم، عائلتى هى الداعم الأول لى فى كل شىء، وتدرك تمامًا أننى أعمل على تأهيل نفسى منذ فترة كبيرة لكى أتولى مسئولية هذا الأمر وأحصل على اللقب، وشجعتنى فى كل مراحل المسابقة، وتريد السفر معى إلى الخارج، وأنا أمثل مصر فى المسابقة العالمية التى ستقام فى الولايات المتحدة الأمريكية.
■ حدثينا عن مراحل المسابقة.. وهل توقعت الفوز؟
- فى المسابقة الفتاة تمر بالعديد من المراحل التى تؤهلها للفوز باللقب مع اختلاف قدرة كل واحدة على الاستيعاب، فنتعلم طريقة ارتداء الأزياء، والمشى الصحيح، والإتيكيت، وكيفية القراءة الجيدة، وسمات الثقة بالنفس، والقدرة على التكيف مع مختلف المواقف.
وفيما يخص الجزئية الثانية من السؤال، فلم أكن أتوقع الفوز ولكن طوال فترة حياتى كنت أؤهل نفسى لهذه المسابقة، وحاولت دائمًا التفكير بإيجابية، والاستمتاع بالرحلة التى أخوضها مهما كانت نتائجها، وحاولت فى الحفل الختامى قبل إعلان النتيجة الابتعاد عن التوتر قدر الإمكان، وأن أكون على طبيعتى حتى لا تهتز الثقة، فأنا أدرك تمامًا قيمة ذلك اللقب وأهمية المسابقة.
■ ماذا عن أصعب التحديات التى واجهتك؟
- لا يوجد أى شىء صعب، واستمتعت كثيرًا بالمسابقة، لأنها الشىء الذى طالما حلمت بالوصول إليه، كما أننى سعدت بمصادقة العديد من الفتيات الجميلات فى الشكل والطباع، وتناولنا الأحاديث الليلية معًا، ووجدت أن لديهن قدرة فائقة على تخفيف التوتر ومنحى طاقة إيجابية لا حدود لها.
■ هل تواجهين أزمة ضيق الوقت قبل السفر لأمريكا؟
- كل ما أفكر فيه الآن هو استغلال الشهر المقبل فى تعلم المزيد من الأشياء قبل السفر إلى أمريكا، لأن الفتاة التى تتقدم لمثل تلك المسابقات يتم تأهيلها لمدة سنة ونصف السنة على الأقل، وهذا لم يتوفر معى، وأحاول قدر استطاعتى بذل أقصى جهد للحصول على اللقب الذى سيكون فخرًا لمصر.
■ ما مشروعك الوطنى الذى تقدمتِ به للمسابقة؟
- منزل للفتيات اللائى يعانين من الأمور السيئة فى حياتهن، مكان يستطعن الحديث فيه مع من يتفهم احتياجاتهن ويوفر لهن فرص عمل ويعمل على زرع الثقة فيهن من جديد، لكى يتعلمن كيف يعشن حياة سعيدة ويصغين إلى طبيعتهن الأنثوية.
■ ماذا عن هوايتك المفضلة؟
- «الموديلنج» هوايتى وعملى الذى أسعى للتطور فيه باستمرار، ودخلت مجال عارضات الأزياء فى عمر ١٤ سنة، وسافرت حينها إلى كوريا، واستفدت من ثقافات عدة واكتسبت فكرة التقبل والتعود على الآخرين مهما كانت عاداتهم، وأصبح لدىّ يقين بأن «مش معنى إن هما مختلفين يبقوا وحشين»، وتعلمت الصبر وفى كل صيف كنت أزور بلدًا بعينه.
■ ما رؤيتك للمعايير التى تضعها الشركات لاختيار العارضات؟
- الشركات قاسية جدًا، وهذه المعايير تخرج بعض الفتيات من السباق لأسباب عدة أغلبها ليس مهمًا، فمن وجهة نظرها أنه طالما الفتاة تملك جسدًا جميلًا ورشيقًا تحبه وتتكيف معه يمكنها أن تقدّم مجهودًا رائعًا.
■ حدثينا عن ظهورك فى حفل الختام.. ومن صاحب تصميم فستانك؟
- التصميم كان أكثر من رائع للموهوب العالمى هانى البحيرى، واستطاع أن يبرز شخصية كل فتاة فى فستانها، وكنت كالملكة وأنا أرتدى ذلك الفستان الأبيض الذى احتوى على خطوط ذهبية والكُم المنتهى بالريش، خاصة أنه التصميم نفسه الذى شارك فى حملة عالمية وارتدته عارضة مشهورة، لذلك أنا سعيدة بذلك الفستان جدًا وأرى أنه احتوى على أفكار عديدة.
■ وأخيرًا.. ماذا عن أكلاتك وأغانيك المفضلة؟
- أنا أحب الطعام بشكل عام، لكنى أحب الأكلات الشعبية المصرية، وفيما يخص الأغانى فأفضل الاستماع إلى موسيقى ورقصات «هيب هوب»، وأوجه شكرى إلى هدى عبود منظمة المسابقة التى وقفت بجانبى إلى النهاية، ولولاها ما ظهرت المسابقة بهذا الشكل، وكانت أول فتاة مصرية تحصل على لقب ملكة جمال الكون فى عام ١٩٨٧.

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