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الصحة

اكتشاف مضاد للسرطان في دواء لعلاج أمراض القلب

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:03 م
جريدة الدستور
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اكتشف العلماء أن مادة أوبين، التي تدخل في تركيب أدوية علاج الرجفان الأذيني، يمكنها القضاء على خلايا الشيخوخة انتقائيا، من ضمنها، التي تظهر عند تطور السرطان أو بسبب العلاج الإشعاعي.

ونشر العلماء نتائج دراستهم في مجلة Nature Metabolism، التي جاء فيها: أن شيخوخة الخلايا هي عملية طبيعية، يتخلص الجسم فيها من الخلايا التالفة. ولكن مع التقدم بالعمر ينخفض مفعول هذه العملية. فإذا لم تدمرها منظومة مناعة الجسم في الوقت المناسب، فإنها قد تتحول إلى ورم خبيث. لذلك يبحث العلماء دائما عن أدوية ومستحضرات جديدة للقضاء على الخلايا القديمة.

ولكن بعض هذه الأدوية لها أعراض جانبية خطرة، فمثلا دواء Navitoclax المستخدم في علاج سرطان الدم والأورام الليمفاوية، يسبب موت الخلايا البلعمية والصفائح الدموية.

لذلك اقترح باحثون من معهد لندن للبحوث الطبية وزملاؤهم من ألمانيا، استخدام مادة أوبين ذات التأثير الواسع الموجودة في الأدوية المستخدمة لعلاج قصور القلب والرجفان الأذيني وغير ذلك. فقد بينت نتائج اختبار هذه المادة على الخلايا العادية والتي شاخت للفئران المخبرية، أنها تقضي على الخلايا التي شاخت بما فيها الحالات التي تسبق الإصابة بسرطان الكبد أو الناتجة عن العلاج الإشعاعي.

ويقول البروفيسور Jesus gil من المعهد البريطاني، تستخدم الأدوية المحتوية على مادة أوبين في علاج مجموعة كبيرة من الأمراض بما فيها السرطان. وهذا ما نسعى لدراسته مع الأطباء.

ويضيف، أن استخدام هذه الأدوية في العلاج السريري يسمح باختبار مفعولها في الحياة الواقعية. فإذا أثبتت نتائج الاختبارات فعاليتها العلاجية، فسوف تدخل بسرعة على نطاق واسع في العلاج. لأن الخلايا القديمة تسبب العديد من الأمراض بما فيها السرطان والتهاب المفاصل وتصلب الشرايين والتليف وإعتام عدسة العين وغيرها. وهذا يعني أن تطوير العقاقير التي تدمر خلايا الشيخوخة سيؤدي إلى تحسين نوعية حياة الكثير من الناس بشكل كبير.

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