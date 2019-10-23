"تعليم القاهرة": انتظام الدراسة في جميع المدارس غدًا

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، انتظام الدراسة، غدا الخميس، بجميع مدارس القاهرة، نافيا ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره إجازة.



وتهيب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بأولياء الأمور والجمهور عدم اتباع الشائعات وتحري الدقة في الأخبار.