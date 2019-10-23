ارتفاع أسعار رقائق السيليكون.. والطن يسجل 3286 دولارًا

شهدت أسعار معدن رقائق السيليكون النقي ارتفاعًا ملحوظًا، خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، في الأسواق التجارية، وسجلت نحو 3286 دولارا للطن، مقارنة بنحو 3102 دولار للطن، أمس.



ووفقًا لتقرير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يدخل رقائق السيليكون ضمن قائمة المعادن المهمة؛ لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة الماذر بورد "اللوحة الأم".



كانت أسعار رقائق السيليكون، شهدت صعودًا مقارنة بالشهر الماضي، بزيادة بلغت 590 دولارًا.

